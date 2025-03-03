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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гидрометцентр: почва в Удмуртии промёрзла меньше обычного 

13:10, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гидрометцентр: почва в Удмуртии промёрзла меньше обычного 
13:10, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Больше всего снега скопилось в центральных районах республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский Гидрометцентр опубликовал данные анализа гидрометеорологических условий в республике. 

Последняя снегосьёмка в регионе проводилась 28 февраля. Тогда высота снега была приближена к норме и ниже. Больше всего снега скопилось в центре республики. Количество влаги в снежном покрове соответствуют норме или превышают ее. 

Почвенное промерзание распределено неоднородно и остается значительно ниже нормы. Самая большая глубина промерзания зафиксирована в северо-восточных районах республики.

На реках продолжается межень с минимальным изменением уровня воды, которая сохраняется ниже среднего для начала весны. На водоемах стоит лёд, местами с полыньями и промоинами. Толщина ледяной корки за неделю не изменилась и остается ниже нормы.

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13:10, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
715
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода