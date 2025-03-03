Ижевск. Удмуртия. Удмуртский Гидрометцентр опубликовал данные анализа гидрометеорологических условий в республике.

Последняя снегосьёмка в регионе проводилась 28 февраля. Тогда высота снега была приближена к норме и ниже. Больше всего снега скопилось в центре республики. Количество влаги в снежном покрове соответствуют норме или превышают ее.

Почвенное промерзание распределено неоднородно и остается значительно ниже нормы. Самая большая глубина промерзания зафиксирована в северо-восточных районах республики.

На реках продолжается межень с минимальным изменением уровня воды, которая сохраняется ниже среднего для начала весны. На водоемах стоит лёд, местами с полыньями и промоинами. Толщина ледяной корки за неделю не изменилась и остается ниже нормы.