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Ижевские котельные увеличили подачу тепла в дома в связи с наступившими холодами

13:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевские котельные увеличили подачу тепла в дома в связи с наступившими холодами
13:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ-1\n#ТЭЦ-2\n#теплоснабжение\n#Теплосети\n#теплотрасса
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

Также специалисты ведут усиленный контроль за работой теплотрасс.

Ижевск. Удмуртия. В связи с морозами Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные увеличили температуру воды теплоснабжения. Об этом сообщает удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в своих соцсетях.

Специалисты «Т Плюс» ведут усиленный контроль за работой теплотрасс и энергооборудования, чтобы в условиях низких температур тепло горожанам поступало исправно.

Также в компании попросили жителей соблюдать осторожность вблизи объектов теплоснабжения, потому что в магистральных теплотрассах температура воды сейчас превышает 100 °С.

Напомним, в Удмуртии 22 января ожидается мороз до -21 градуса.

13:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
39
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ-1\n#ТЭЦ-2\n#теплоснабжение\n#Теплосети\n#теплотрасса