Ижевские котельные увеличили подачу тепла в дома в связи с наступившими холодами

Ижевск. Удмуртия. В связи с морозами Ижевские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные увеличили температуру воды теплоснабжения. Об этом сообщает удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» в своих соцсетях.

Специалисты «Т Плюс» ведут усиленный контроль за работой теплотрасс и энергооборудования, чтобы в условиях низких температур тепло горожанам поступало исправно.

Также в компании попросили жителей соблюдать осторожность вблизи объектов теплоснабжения, потому что в магистральных теплотрассах температура воды сейчас превышает 100 °С.

Напомним, в Удмуртии 22 января ожидается мороз до -21 градуса.