Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до середины апреля будут проверять герметичность теплотрасс с помощью органического красителя «Уранина-А». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Краситель окрашивает воду в изумрудно-зеленый цвет. Отмечается, что он безопасен для людей и окружающей среды.

«Метод позволяет быстро выявить даже скрытые утечки и нелегальные подключения к системе отопления. Их устранение повышает надежность теплоснабжения города», — говорится в сообщении.

Краситель добавили в трубопроводы, идущие от ТЭЦ-2, которая подаёт тепло в Устиновский район, а также частично в Индустриальный, Октябрьский и Первомайский районы города.

Если в кране или на улице пойдёт вода зелёного цвета, это значит, что в тепловом оборудовании есть повреждения. Жителей просят сообщить об этом в свою УК, в городскую диспетчерскую службу 072 (с мобильного — 998-072) или в Тепловую справочную службу Ижевска: (3412) 32-56-02.