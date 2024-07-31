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Путин установил выплату в 400 тысяч рублей новым контрактникам в зоне СВО

12:14, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Путин установил выплату в 400 тысяч рублей новым контрактникам в зоне СВО
12:14, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#боевые действия\n#выплаты\n#служба по контракту\n#деньги\n#президент\n#Владимир Путин\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
149
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Деньги получат те, кто отправится на спецоперацию с 1 августа до 31 декабря.

Москва. Подписавшие контракт с Минобороны на службу в зоне СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года россияне и иностранцы получат по 400 тыс. рублей. Указ о единовременной выплате утвердил президент РФ Владимир Путин, пишут «Известия».

Речь идет о контрактах сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.

Под действие указа не попадают военнослужащие, замещающие воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Минобороны России.

Регионам рекомендуется ввести отдельные выплаты подписавшим контракт с Минобороны в размере не менее 400 тыс. рублей.

12:14, 31 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
149
0
#боевые действия\n#выплаты\n#служба по контракту\n#деньги\n#президент\n#Владимир Путин\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация