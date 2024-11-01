Жителя Ижевска обвинили в покушении на сбыт полцентнера мефедрона

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в покушении на сбыт не менее 56,9 кг наркотиков ижевчанина заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

31-летнего жителя Ижевска обвинили в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Он действовал с группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не отрицал, указал на то, что является потребителем запрещённых веществ. Он пояснил, что вменяемая ему нелегальная деятельность приносила ему доход. При этом мужчина просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Заслушав мнение участников процесса, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 29 декабря.