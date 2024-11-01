Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

Жителя Ижевска обвинили в покушении на сбыт полцентнера мефедрона

10:10, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска обвинили в покушении на сбыт полцентнера мефедрона
10:10, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
290
0
#Ижевск\n#наркосбыт\n#мера пресечения\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
290
0

В судебном заседании он указал на то, что является наркоманом.

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в покушении на сбыт не менее 56,9 кг наркотиков ижевчанина заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

31-летнего жителя Ижевска обвинили в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере. Он действовал с группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не отрицал, указал на то, что является потребителем запрещённых веществ. Он пояснил, что вменяемая ему нелегальная деятельность приносила ему доход. При этом мужчина просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Заслушав мнение участников процесса, суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 29 декабря.

10:10, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
290
0
#Ижевск\n#наркосбыт\n#мера пресечения\n#суды