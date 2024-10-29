Апелляционная инстанция подтвердила передачу дела о законности соглашения на строительство мостов через Каму и Буй в райсуд

Ижевск. Удмуртия. Определение Верховного суда Удмуртии о передаче дела о концессионном соглашении о строительстве мостов через Каму и Буй вступило в силу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Четвёртый апелляционный суд рассмотрел частную жалобу Эдуарда Глухова на определение Верховного суда Удмуртии от 25 июня 2024 года. Изучив материалы, Четвёртый апелляционный суд оставил решение Верховного суда Удмуртии без изменения, а жалобу истца — без удовлетворения.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами Верховного суда о том, что требование об оспаривании концессионного соглашения между Удмуртской республикой и ООО «Региональная Инвестиционная Компания» (ООО «РИК») на строительство мостов через реки Кама и Буй не относится к подсудности Верховного суда как суда первой инстанции. Административное дело передано в Октябрьский районный суд Ижевска.

Напомним, истцом стал Эдуард Глухов, а ответчиком — правительство Удмуртии в лице Миндортранса республики и ООО «РИК», а также ряд заинтересованных лиц. При рассмотрении дела Верховный суд принял решение о его передаче в райсуд.