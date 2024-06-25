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Вопрос о законности взимания платы за проезд по Камским мостам рассмотрит Октябрьский райсуд Ижевска

16:42, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вопрос о законности взимания платы за проезд по Камским мостам рассмотрит Октябрьский райсуд Ижевска
16:42, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
846
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мосты\n#Камский мост
Фото: Объединённая пресс-служба судов УР
846
0

Верховный суд Удмуртии определил инстанцию по подсудности.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии приступил к рассмотрению дела по административному иску о признании противоречащим требованиям законодательства России концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной основе мостов через Каму и Буй. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Сторонами по делу являются административный истец Эдуард Глухов, административные ответчики — правительство Удмуртии в лице Миндортранса, ООО «Региональная инвестиционная компания», ряд заинтересованных лиц.

В судебном заседании представителем правительства УР было заявлено ходатайство о направлении административного дела для рассмотрения по подсудности в Октябрьский райсуд Ижевска, поскольку предметом спора является концессионное соглашение, а оно не может быть рассмотрено в рамках главы 21 КоАП, так как не относится к нормативному правовому акту.

Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора — прокурора отдела прокуратуры УР о необходимости удовлетворения заявленного ходатайства, изучив материалы административного дела, суд вынес определение о направлении дела по подсудности в Октябрьский районный суд 

16:42, 25 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
846
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мосты\n#Камский мост