Во время массовых проверок Госавтоинспекция Удмуртии выявила более 300 нарушений ПДД

Ижевск. Удмуртия. За пару часов 19 октября полиция Удмуртии проверила более 900 водителей и выявила 313 административных нарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате инспекторы ГАИ исключили из процесса дорожного движения 7 водителей с признаками опьянения, и 13 человек, которые не имели права управлять машиной. Их автомобили поместили на специализированную стоянку.

58 водителей были привлечены к административной ответственности за тонировку стёкол своих машин, которая не соответствует установленным нормам.