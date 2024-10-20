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Во время массовых проверок Госавтоинспекция Удмуртии выявила более 300 нарушений ПДД

15:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Во время массовых проверок Госавтоинспекция Удмуртии выявила более 300 нарушений ПДД
15:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
310
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#нарушители\n#ПДД\n#пьяный водитель
Источник фото: скриншот видео Госавтоинспекции Удмуртии
310
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20 человек были отстранены от управления транспортом.

Ижевск. Удмуртия. За пару часов 19 октября полиция Удмуртии проверила более 900 водителей и выявила 313 административных нарушений. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

В результате инспекторы ГАИ исключили из процесса дорожного движения 7 водителей с признаками опьянения, и 13 человек, которые не имели права управлять машиной. Их автомобили поместили на специализированную стоянку.

58 водителей были привлечены к административной ответственности за тонировку стёкол своих машин, которая не соответствует установленным нормам.  

15:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
310
0
#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#нарушители\n#ПДД\n#пьяный водитель