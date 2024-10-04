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С 7 октября в Удмуртии вновь стартует «Монетная неделя»

11:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С 7 октября в Удмуртии вновь стартует «Монетная неделя»
11:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Удмуртия\n#банки\n#монеты\n#деньги
Фото: unsplash.com (Yuri Krupenin)
147
0

Жители региона смогут обменять накопленные монеты на банкноты.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Монетная неделя» (18+) второй раз за год пройдёт в Удмуртии с 7 по 20 октября. Об этом сообщает Отделение-НБ УР Волго-Вятского ГУ Банка России.

Все желающие смогут принести в банки накопленную мелочь и обменять её на банкноты или зачислить на свой счёт без комиссии. Принести можно любое количество монет Банка России, но они должны находиться в обращении.

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться со списком банков, которые участвуют в данной акции. Также для быстрого обмена жители Удмуртии могут сразу рассортировать монеты по номиналу. 

Напомним, что на прошлой «Монетной неделе», которая прошла в мае-июне 2024 года, жители республики обменяли более 480 тыс. монет на общую сумму 1,8 млн рублей. Один житель Глазова принёс 175 кг монет номиналом 1 и 2 рубля на сумму более 59 тыс. рублей. 

11:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Удмуртия\n#банки\n#монеты\n#деньги