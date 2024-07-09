Житель Глазова сдал в банк 175 кг монет

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова сдал в банк монеты номиналом 1 и 2 рубля на общую сумму более 59 тыс. рублей — это порядка 175 кг. Как сообщает Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации, чтобы принести такое количество монет, ему пришлось сходить домой пять раз.

Напомним, что в этом году акция «Монетная неделя» прошла с 20 мая по 2 июня при поддержке Банка России. В этот период любой человек мог обменять в коммерческих банках скопившуюся дома мелочь на банкноты или зачислить сумму на счет.

Отмечается, что «Монетная неделя» вызвала интерес в целом по стране, всего люди вернули в оборот 135 млн рублей, сдав более 31 млн монет. По результатам опроса на сайте монетнаянеделя.рф, 92% респондентов поддержали акцию и считают её проведение в будущем необходимым.