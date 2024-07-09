Жители Удмуртии на «Монетной неделе» вернули в обращение 1,8 млн рублей 

Ижевск. Удмуртия. Более 480 тыс. монет на общую сумму 1,8 млн рублей принесли жители в банки в Удмуртии на «Монетной неделе», которая проходила с 20 мая по 2 июня. Об этом сообщает Отделение-НБ УР Волго-Вятского ГУ Банка России.

Больше всего люди принесли в банки в республике монет номиналом 1 рубль (более 132 тыс. штук) и 10 рублей (свыше 119 тыс. штук).

Как сообщалось ранее, личный рекорд в республике поставил мужчина из Глазова, который накопил и сдал свыше 47 тыс. монет номиналом 1 и 2 рубля на общую сумму более 59 тыс. рублей — это порядка 175 кг.

«Жители республики вернули в оборот деньги, которые не работали как средство платежа, а просто лежали дома: в копилках, кошельках, на полках. Если кто-то не успел обменять мелочь в течение «Монетной недели», это можно сделать в другое время. Только нужно заранее уточнить в банке, осуществляет ли он операции с наличными деньгами, возможно ли зачислить сумму на счёт и будет ли взиматься комиссия за обмен монет на банкноты», – напомнила управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.