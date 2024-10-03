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Обвиняемого в мошенничестве экс-зампрокурора Ленинского района Ижевска выпустили из-под домашнего ареста

12:40, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Обвиняемого в мошенничестве экс-зампрокурора Ленинского района Ижевска выпустили из-под домашнего ареста
12:40, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#мошенничество\n#страхование\n#ДТП\n#суды
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Суд наложил на него запрет определённых действий.           

Ижевск. Удмуртия. Бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска выпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в составе группы, предоставил страховой компании сфальсифицированные документы о размере страховой выплаты по ДТП. Кроме того, он покушался на хищение денег страховой компании путём подачи иска в рамках разбирательства по той же аварии. Ранее его выпустили из-под стражи.

Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства органов следствия о смягчении меры пресечения.

В связи с истечением предельного срока содержания под домашним арестом суд изменил фигуранту меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, с установлением ряда ограничений.

Напомним, бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска задержали в апреле. 

12:40, 03 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#Ижевск\n#мошенничество\n#страхование\n#ДТП\n#суды