Обвиняемого в мошенничестве экс-зампрокурора Ленинского района Ижевска выпустили из-под домашнего ареста

Ижевск. Удмуртия. Бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска выпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в составе группы, предоставил страховой компании сфальсифицированные документы о размере страховой выплаты по ДТП. Кроме того, он покушался на хищение денег страховой компании путём подачи иска в рамках разбирательства по той же аварии. Ранее его выпустили из-под стражи.

Обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства органов следствия о смягчении меры пресечения.

В связи с истечением предельного срока содержания под домашним арестом суд изменил фигуранту меру пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий, с установлением ряда ограничений.

Напомним, бывшего зампрокурора Ленинского района Ижевска задержали в апреле.