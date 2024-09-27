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Шестеро жителей Шарканского района подозреваются в незаконной рубке более 1 300 деревьев

17:53, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Шестеро жителей Шарканского района подозреваются в незаконной рубке более 1 300 деревьев
17:53, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Удмуртия\n#Шаркан\n#деревья\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Oliver Paaske)
166
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Они спилили древесину общей стоимостью свыше 30 млн рублей.

Шаркан. Удмуртия. В Удмуртии шестерых местных жителей подозревают в незаконной рубке более тысячи деревьев. Об этом сообщает «МВД Медиа». 

Установлено, что злоумышленники без разрешительных документов рубили деревья на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Шарканском и Воткинском районах. Всю древесину злоумышленники обрабатывали на пилораме, а затем полученные стройматериалы продавали. 

По данным Прокуратуры Удмуртии, свою деятельность преступная группа вела с февраля 2021 года по сентябрь 2023 года. За это время подозреваемые спилили свыше 1300 деревьев хвойных пород объёмом более 1,5 тыс. куб. м. Своими действиями они причинили ущерб лесному фонду на сумму свыше 30 млн рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»). 

Во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли более 22 млн рублей и свыше 12 тыс. долларов США. На их деньги, 4 грузовых и 5 легковых автомобилей наложен арест. Также у подозреваемых изъяли более 1700 брёвен древесины. Их продали за 3 млн рублей в счёт погашения причинённого ущерба. 

Прокурор Шарканского района Удмуртии утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Воткинский районный суд.  

17:53, 27 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
166
0
#Удмуртия\n#Шаркан\n#деревья\n#уголовное дело