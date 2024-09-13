Тёплая погода продержится в Удмуртии ещё неделю

Ижевск. Удмуртия. На следующей неделе в Удмуртии сохранится тёплая погода. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В эти выходные на севере республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будет туман.

В ближайшую ночь температура воздуха составит 7-12 градусов, завтра днём 21-26.

Ночью 15 сентября столбик термометра опустится до 9-14 градусов, а днём повысится до 19-24.

В начале следующей недели похолодает до 5-10 градусов. По предварительному прогнозу, к концу следующей недели температура начнёт снижаться.