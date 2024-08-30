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Пожарная обстановка: над лесами трех районов Удмуртии районов начали летать беспилотники

16:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарная обстановка: над лесами трех районов Удмуртии районов начали летать беспилотники
16:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#леса\n#беспилотники\n#пожары
Фото: Минприроды Удмуртии
95
0

БПЛА будут контролировать обстановку в лесничествах Селтинского, Сюмсинского и Кизнерского районов.

Селты. Удмуртия. С 30 августа над лесами Селтинского, Сюмсинского и Кизнерского районов можно будет заметить беспилотники самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

БПЛА проводят мониторинг пожарной обстановки в местных лесничествах. Напомним, что в лесах Удмуртии установлен высокий класс пожароопасности, и беспилотные летательные аппараты помогут обследовать труднодоступные места. Отмечается, что в них встроены камеры высокого разрешения, которые фиксируют даже небольшие участки дымообразования.

В зависимости от погоды зону полетов могут расширить. Беспилотники будут проводить мониторинги до окончания пожароопасного периода.

Напомним, что патрулирование лесов Удмуртии с воздуха также проводилось и весной 2024 года. 

16:30, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Удмуртия\n#леса\n#беспилотники\n#пожары