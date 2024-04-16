С 25 апреля в лесах Удмуртии вводится особый противопожарный режим

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии с 25 апреля вводится особый противопожарный режим. По мере ухода снега ситуация с возгораниями может ухудшиться. Об этом сообщил глава регионального правительства Ярослав Семёнов.

В предстоящую пятницу и выходные воздух в Удмуртии достигнет +21…+26 градусов. Это приведёт к активному таянию снега в лесах, что с одной стороны приведёт к увеличению полноводности рек, а с другой — к возрастанию риска возникновения ландшафтных пожаров.

Для сохранения лесов на их территориях с 25 апреля вводится особый противопожарный режим. С этого дня будет введён запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков, а также ведение пожароопасных работ с использованием открытого огня.

Напомним, особый пожароопасный режим на территории Удмуртии введён с 15 апреля.