Беспилотники начнут мониторинг лесов Удмуртии на предмет возникновения природных пожаров

Ижевск. Удмуртия. Патрулирование лесов Удмуртии с воздуха начнётся примерно с 20 апреля. Как рассказал на пресс-конференции и. о. начальника ГУ МЧС РФ по республике Сергей Веретенников, данный вопрос был обсуждён с министром природных ресурсов УР Денисом Удаловым.

«В целом, авиапатрулирование начнётся, когда в лесах Удмуртии будет достигнут 3-й класс пожарной опасности. Что касается патрулирования беспилотными авиационными системами (БАС), то в целом на территории республики возможно задействовать 39 БПЛА для мониторинга пожароопасной обстановки в лесах. В том числе от Главного управления МЧС имеется 4 БПЛА», — рассказал Сергей Веретенников.

Он отметил, что за обстановкой в лесах Удмуртии ведётся космический мониторинг, который осуществляется по линии и МЧС России, и Минприроды РФ в лице Рослесхоза.

«Очень большое количество мероприятий проводится в рамках превентива, потому что мы прекрасно понимаем, что лучше провести превентивные мероприятия, нежели потом привлекать огромное количество сил и средств для ликвидации последствий лесных и ландшафтных пожаров», — рассказал собеседник.

Он отметил, что угрозе природных пожаров в Удмуртии подвержены 510 населённых пунктов республики.

«И вот именно по этим населённым пунктам муниципалитеты проводят различные превентивные мероприятия. Это очистка и распашка территории, устройство минерализованных полос, это при необходимости создание запаса воды», — подытожил руководитель ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 муниципалитетов республики ещё не готовы к пожароопасному сезону. Также в большинстве районов Удмуртии не готова региональная система оповещения населения.