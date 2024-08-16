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С помощью оружия полиция Удмуртии остановила автомобиль с водителем-подростком

12:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С помощью оружия полиция Удмуртии остановила автомобиль с водителем-подростком
12:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#водители\n#полиция
Фото: скриншот видео «МВД Медиа»
42
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Юноша взял ключи от машины без разрешения матери.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает «МВД Медиа». 

Инцидент произошел ночью в Завьяловском районе. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Лада», который ехал с выключенными фарами. Водитель не остановил машину после требования, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться. 

Во время преследования нарушитель выполнял опасные маневры. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие — инспекторы повредили задние колеса «Лады» и машина остановилась. За рулем автомобиля оказался несовершеннолетний, который взял ключи от машины без разрешения матери. 

В отношении владелицы автомобиля составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Информацию о произошедшем направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия дальнейших решений. «Ладу» поместили на спецстоянку. 

12:00, 16 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#водители\n#полиция