С помощью оружия полиция Удмуртии остановила автомобиль с водителем-подростком

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел ночью в Завьяловском районе. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «Лада», который ехал с выключенными фарами. Водитель не остановил машину после требования, а, наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться.

Во время преследования нарушитель выполнял опасные маневры. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие — инспекторы повредили задние колеса «Лады» и машина остановилась. За рулем автомобиля оказался несовершеннолетний, который взял ключи от машины без разрешения матери.

В отношении владелицы автомобиля составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Информацию о произошедшем направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия дальнейших решений. «Ладу» поместили на спецстоянку.