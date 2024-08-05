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На трассе Сарапул-Воткинск 6 августа перекроют движение

13:10, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
На трассе Сарапул-Воткинск 6 августа перекроют движение
13:10, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
224
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ограничения
Фото: Пресс-служба Миндортранса УР
224
0

Гольянский тракт во вторник будет закрыт с 10:00 до 15:00 в связи с соревнованиями по велоспорту.

Ижевск. Удмуртия. Участок трассы Сарапул-Воткинск закроют для автотранспорта 6 августа. Ограничение движения будет действовать с 10:00 до 15:00 в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

На автодороге Сарапул-Воткинск, от моста у деревни Докша до поворота на село Перевозное, будет запрещено передвижение всех транспортных средств. Объезд возможен по дороге Ижевск-Воткинск.

13:10, 05 августа, 2024
Андрей Поносов
журналист
224
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ограничения