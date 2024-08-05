На трассе Сарапул-Воткинск 6 августа перекроют движение

Ижевск. Удмуртия. Участок трассы Сарапул-Воткинск закроют для автотранспорта 6 августа. Ограничение движения будет действовать с 10:00 до 15:00 в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

На автодороге Сарапул-Воткинск, от моста у деревни Докша до поворота на село Перевозное, будет запрещено передвижение всех транспортных средств. Объезд возможен по дороге Ижевск-Воткинск.