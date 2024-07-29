В Удмуртии зафиксирован 15-й случай заражения бешенством за год

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии зафиксирован 15-й случай бешенства с начала года. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Зараженная бешенством лиса забежала во двор частного дома в деревне Антипино Сарапульского района, где контактировала с собакой. Домашний питомец растерзал хищника.

Выехав на место, специалисты ветслужбы провели отбор патологического материала и направили его в лабораторию. Результаты исследований подтвердили у лисы диагноз «бешенство». Место, где погибло животное, и прилегающую к нему территорию продезинфицировали, а труп лисицы сожгли. Собаку вакцинировали от бешенства и продержали под наблюдением десять дней.

В связи с подтвердившимся диагнозом на территории Сарапульского района в ближайшее время введут карантин по бешенству на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось о лисе с диагнозом «бешенство» в Юкаменском районе.