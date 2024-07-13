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Беспилотники будут патрулировать территорию фестиваля «Улетай» в Удмуртии

10:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Беспилотники будут патрулировать территорию фестиваля «Улетай» в Удмуртии
10:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Улетай\n#беспилотники
Фото: vk.com (Андрей Шутов)
169
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Их запустит МВД для охраны общественного порядка.

Ижевск. Удмуртия. Беспилотники будут патрулировать территорию музыкального фестиваля «Улетай – 2024» (18+) в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка над местом проведения музыкального фестиваля «Улетай» в селе Лагуново Сарапульского района будут работать беспилотные летательные аппараты МВД по Удмуртии», — говорится в сообщении.

Полиция обратилась к жителям и гостям республики с просьбой сохранять спокойствие и не поддавайтесь панике.

10:30, 13 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
169
0
#Улетай\n#беспилотники