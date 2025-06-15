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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Один человек погиб в ходе атаки БПЛА в Татарстане

16:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Один человек погиб в ходе атаки БПЛА в Татарстане
16:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Татарстан\n#гибель людей\n#атака беспилотников
Источник фото: ИА «Сусанин»
64
0

Всего пострадали 13 человек.

Елабуга. Татарстан. В результате атаки БПЛА в Татарстане 15 июня погиб один человек. Об этом написал глава республики Рустам Минниханов в своём ТГ-канале.

«При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — написал руководитель региона.

Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Оперативные службы его ликвидировали.

Напомним, ранее сообщалось о введении ограничений в работе аэропортов Ижевска и Казани для обеспечения безопасности полётов. Сейчас ограничения уже сняли.

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16:31, 15 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Татарстан\n#гибель людей\n#атака беспилотников