Елабуга. Татарстан. В результате атаки БПЛА в Татарстане 15 июня погиб один человек. Об этом написал глава республики Рустам Минниханов в своём ТГ-канале.

«При ликвидации БПЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек. Один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — написал руководитель региона.

Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Оперативные службы его ликвидировали.

Напомним, ранее сообщалось о введении ограничений в работе аэропортов Ижевска и Казани для обеспечения безопасности полётов. Сейчас ограничения уже сняли.