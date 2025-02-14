erid: 2Vtzqvk39aD

Отделение для физических лиц расположено на улице Карла Маркса, 16. Современный технологичный офис заменил точку продаж, которая работала в здании железнодорожного вокзала. Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых стандартов обслуживания и роста числа клиентов в Республике Татарстан.

Новый офис удобно расположен в центре Агрыза, рядом с администрацией города и МФЦ. Здесь можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на кредит, подключиться к программе долгосрочных сбережений и «Семейному банку». Сотрудники помогут настроить цифровые сервисы, проконсультируют по финансовым вопросам, в том числе, на татарском языке.

Специалисты обслуживают посетителей в комфортных зонах с мягкой мебелью. Все операции проводятся на ноутбуках, подтвердить их можно в приложении ВТБ Онлайн. Офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата.

ВТБ работает в Агрызе порядка 10 лет, на сегодняшний день клиентами банка являются более семи тысяч жителей города. Кроме расширения и обновления сети физических офисов, ВТБ развивает доставку банковских продуктов. Выездной сервис покрывает около 80% территории республики, банковские продукты могут заказать жители свыше 180 населенных пунктов Татарстана.