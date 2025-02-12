Казань. Татарстан. Спортсмены из Удмуртии заняли второе место в командном зачёте на чемпионате Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат проходил в Казани с 4 по 10 февраля. В нём участвовало около 200 спортсменов из разных регионов ПФО.

Девушки из женской сборной Удмуртии Анна Грекова, Юлия Копысова и Валерия Трефилова завоевали серебряные медали в эстафете.

Два спортсмена Владислав Маланин и Данил Иванов успешно выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

Кроме того, на финальном дне турнира на коньковых гонках на дистанции 10 километров Юлия Копысова заняла 6-е место, а Анна Грекова финишировала на 7-й позиции.

Это позволило лыжникам из Удмуртии занять второе место в командном зачете, набрав 1019 очков.

«Поздравляем наших спортсменов и тренеров с этим значительным достижением!», – говорится в сообщении.