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Спортсмены из Удмуртии взяли серебро в командном зачёте на чемпионате ПФО по лыжным гонкам

16:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Спортсмены из Удмуртии взяли серебро в командном зачёте на чемпионате ПФО по лыжным гонкам
16:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
121
0
#Казань\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#спорт\n#чемпионат\n#ПФО\n#лыжные гонки
Источник фото: Центр спортивной подготовки Удмуртии «ВКонтакте»
121
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Также два лыжника получили звание «Мастер спорта России».

Казань. Татарстан. Спортсмены из Удмуртии заняли второе место в командном зачёте на чемпионате Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат проходил в Казани с 4 по 10 февраля. В нём участвовало около 200 спортсменов из разных регионов ПФО.

Девушки из женской сборной Удмуртии Анна Грекова, Юлия Копысова и Валерия Трефилова завоевали серебряные медали в эстафете.

Два спортсмена Владислав Маланин и Данил Иванов успешно выполнили норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

Кроме того, на финальном дне турнира на коньковых гонках на дистанции 10 километров Юлия Копысова заняла 6-е место, а Анна Грекова финишировала на 7-й позиции.

Это позволило лыжникам из Удмуртии занять второе место в командном зачете, набрав 1019 очков.

«Поздравляем наших спортсменов и тренеров с этим значительным достижением!», – говорится в сообщении.

16:20, 12 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
121
0
#Казань\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#спорт\n#чемпионат\n#ПФО\n#лыжные гонки