Готовность Ижевска к зиме составляет 38%

Ижевск. Удмуртия. Ижевск готов к отопительному периоду на 38%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин.

На контроле у управления ЖКХ находятся 3496 многоквартирных домов, 421 детское и учебное учреждение, 69 лечебных организаций, 64 объекта соцкультбыта, а также 160 центральных тепловых пунктов и 55 котельных. Каждый из этих объектов должен получить паспорт готовности к отопительному периоду. Некоторые уже получили данные документы.

В рамках подготовки города к зиме в Ижевске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Проверки уже выполнены от 111 центральных тепловых пунктов и 20 котельных. Идёт капремонт более 40 км квартальных и магистральных трубопроводов.

Максим Шадрин отмечает, что общий объем инвестиций в коммунальное хозяйство Ижевска в этом сезоне превысит 2 млрд рублей.