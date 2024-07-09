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Готовность Ижевска к зиме составляет 38%

16:55, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Готовность Ижевска к зиме составляет 38%
16:55, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период\n#подготовка
Фото: vk.com/shadrin_maksim
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Некоторые дома и учреждения уже получили паспорта готовности к отопительному периоду.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск готов к отопительному периоду на 38%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин. 

На контроле у управления ЖКХ находятся 3496 многоквартирных домов, 421 детское и учебное учреждение, 69 лечебных организаций, 64 объекта соцкультбыта, а также 160 центральных тепловых пунктов и 55 котельных. Каждый из этих объектов должен получить паспорт готовности к отопительному периоду. Некоторые уже получили данные документы. 

В рамках подготовки города к зиме в Ижевске продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Проверки уже выполнены от 111 центральных тепловых пунктов и 20 котельных. Идёт капремонт более 40 км квартальных и магистральных трубопроводов.

Максим Шадрин отмечает, что общий объем инвестиций в коммунальное хозяйство Ижевска в этом сезоне превысит 2 млрд рублей. 

16:55, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопительный период\n#подготовка