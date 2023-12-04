В ночь на 8 декабря температура воздуха в Удмуртии опустится до -35 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию на этой неделе придёт аномально-холодная погода. По ночам температура воздуха будет превышать 30-градусную отметку. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

В первые дни начавшейся недели сохранится снежная погода. Осадки сохранятся до среды. Во вторник на территорию республики начнёт поступать холодный воздух. Ночью и днём температура воздуха составит -9…-14 градусов.

В ночь на среду столбик термометра опустится до -18…-23 и продолжит снижаться днём. Во второй половине недели установится сухая, морозная и безветренная погода. В ночь на четверг похолодает до -27…-32 градусов, а днём окажется в пределах -22…-27.

В ночь с четверга на пятницу ожидается мороз до -30…-35 градусов. Днём до -24…-29.

Предварительно прогнозируется, что мороз сохранится в выходные и в начале следующей недели.