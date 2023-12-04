Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

В ночь на 8 декабря температура воздуха в Удмуртии опустится до -35 градусов

12:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ночь на 8 декабря температура воздуха в Удмуртии опустится до -35 градусов
12:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3575
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#морозы
Фото: unsplash.com
3575
0

Похолодание начнётся со вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию на этой неделе придёт аномально-холодная погода. По ночам температура воздуха будет превышать 30-градусную отметку. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

В первые дни начавшейся недели сохранится снежная погода. Осадки сохранятся до среды. Во вторник на территорию республики начнёт поступать холодный воздух. Ночью и днём температура воздуха составит -9…-14 градусов.

В ночь на среду столбик термометра опустится до -18…-23 и продолжит снижаться днём. Во второй половине недели установится сухая, морозная и безветренная погода. В ночь на четверг похолодает до -27…-32 градусов, а днём окажется в пределах -22…-27.

В ночь с четверга на пятницу ожидается мороз до -30…-35 градусов. Днём до -24…-29.

Предварительно прогнозируется, что мороз сохранится в выходные и в начале следующей недели. 

12:25, 04 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3575
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#морозы