В Ижевске завершили монтаж ещё одной дымовой трубы на ТЭЦ-1

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили монтаж дымовой трубы строящегося водогрейного котла Ижевской ТЭЦ-1. Об этом сообщил Региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс».

Как отметили в компании, проект реализуется при участии Фонда развития территорий и нацелен на повышение надёжности теплоснабжающей инфраструктуры города, а также качества услуг для жителей.

Для монтажа 73-метровой трубы котельной был задействован 350-тонный кран. Процесс подъёма и установки элементов конструкции занял 12 дней. В настоящее время специалисты устанавливают сигнальные лампы светоограждения трубы, металлоконструкции каркаса здания котельной и завершают сборку оборудования водогрейного котла.

Следующий этап работ — устройство инженерных коммуникаций, необходимых для работы объекта.

Напомним, строительство тепловых мощностей на Ижевской ТЭЦ-1 ведётся в рамках расширения существующей водогрейной котельной, введенной в эксплуатацию в 2021 году в составе двух котлоагрегатов общей мощностью 240 Гкал/ч. Дополнительные мощности позволят подключать к централизованной системе теплоснабжения новые городские объекты.