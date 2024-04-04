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В Ижевске завершили монтаж ещё одной дымовой трубы на ТЭЦ-1

14:30, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске завершили монтаж ещё одной дымовой трубы на ТЭЦ-1
14:30, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#Т Плюс\n#ТЭЦ-1
Фото: ПАО «Т Плюс»
167
0

К централизованной системе теплоснабжения можно будет подключать новые городские объекты.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили монтаж дымовой трубы строящегося водогрейного котла Ижевской ТЭЦ-1. Об этом сообщил Региональный центр стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс».

Как отметили в компании, проект реализуется при участии Фонда развития территорий и нацелен на повышение надёжности теплоснабжающей инфраструктуры города, а также качества услуг для жителей.

Для монтажа 73-метровой трубы котельной был задействован 350-тонный кран. Процесс подъёма и установки элементов конструкции занял 12 дней. В настоящее время специалисты устанавливают сигнальные лампы светоограждения трубы, металлоконструкции каркаса здания котельной и завершают сборку оборудования водогрейного котла.

Следующий этап работ — устройство инженерных коммуникаций, необходимых для работы объекта.

Напомним, строительство тепловых мощностей на Ижевской ТЭЦ-1 ведётся в рамках расширения существующей водогрейной котельной, введенной в эксплуатацию в 2021 году в составе двух котлоагрегатов общей мощностью 240 Гкал/ч. Дополнительные мощности позволят подключать к централизованной системе теплоснабжения новые городские объекты.

14:30, 04 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
167
0
#Ижевск\n#Т Плюс\n#ТЭЦ-1