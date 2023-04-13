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В Удмуртии обновили перечень краснокнижных растений и животных

08:30, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии обновили перечень краснокнижных растений и животных
08:30, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
255
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#Красная книга\n#животные
Фото: vk.com/mprur
255
0

В список редких и исчезающих занесено 398 объектов флоры и фауны, а также грибов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обновили перечень редких и исчезающих представителей флоры и фауны, обитающих на территории республики и рекомендованных к занесению в региональную Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Напомним, Красная книга Удмуртии последний раз издавалась в 2012 году. Тогда она насчитывала 350 видов растений, лишайников, грибов и животных, нуждающихся в особой охране. Нынешний перечень насчитывает уже 398 объектов, включенных, в том числе, и в Красную книгу России.

Перечень был дополнен в результате научной работы, проведенной на всей территории республики в последние два года. Он одобрен комиссией по Красной книге и рекомендован к утверждению правительством Удмуртской Республики.

Напомним, ранее суд по требованию прокуратуры обязал Минприроды Удмуртии подготовить к изданию Красную книгу республики. Законодательство предписывает органам исполнительной власти обновлять такие документы не реже, чем раз в 10 лет.

08:30, 13 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
255
0
#Удмуртия\n#Минприроды\n#Красная книга\n#животные