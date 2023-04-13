В Удмуртии обновили перечень краснокнижных растений и животных

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обновили перечень редких и исчезающих представителей флоры и фауны, обитающих на территории республики и рекомендованных к занесению в региональную Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Напомним, Красная книга Удмуртии последний раз издавалась в 2012 году. Тогда она насчитывала 350 видов растений, лишайников, грибов и животных, нуждающихся в особой охране. Нынешний перечень насчитывает уже 398 объектов, включенных, в том числе, и в Красную книгу России.

Перечень был дополнен в результате научной работы, проведенной на всей территории республики в последние два года. Он одобрен комиссией по Красной книге и рекомендован к утверждению правительством Удмуртской Республики.

Напомним, ранее суд по требованию прокуратуры обязал Минприроды Удмуртии подготовить к изданию Красную книгу республики. Законодательство предписывает органам исполнительной власти обновлять такие документы не реже, чем раз в 10 лет.