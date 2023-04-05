Суд постановил переиздать Красную книгу Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Красная книга Удмуртии будет обновлена по требованию прокуратуры. Суд обязал переиздать список редких и исчезающих на территории региона животных и растений Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, последняя редакция Красной книги Удмуртии была выпущена в 2012 году. В нее было занесено более 350 редких растений, лишайников, грибов и животных, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения. Между тем, законодательство обязывает органы исполнительной власти обновлять такие документы не реже, чем раз в 10 лет.

В связи с нарушением сроков опубликования Красной книги, природоохранной прокуратурой было внесено представление руководству Минприроды Удмуртии, Однако, нарушения не были устранены.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на Минприроды Удмуртии обязанности по изданию новой редакции Красной книги. Суд согласился с требованием, исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.