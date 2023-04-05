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Суд постановил переиздать Красную книгу Удмуртии

14:10, 05 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Суд постановил переиздать Красную книгу Удмуртии
14:10, 05 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
28
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Красная книга
Фото: ru.wikipedia.org
28
0

Минприроды республики обязали обновить список редких и исчезающих растений и животных по требованию прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Красная книга Удмуртии будет обновлена по требованию прокуратуры. Суд обязал переиздать список редких и исчезающих на территории региона животных и растений Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, последняя редакция Красной книги Удмуртии была выпущена в 2012 году. В нее было занесено более 350 редких растений, лишайников, грибов и животных, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения. Между тем, законодательство обязывает органы исполнительной власти обновлять такие документы не реже, чем раз в 10 лет.

В связи с нарушением сроков опубликования Красной книги, природоохранной прокуратурой было внесено представление руководству Минприроды Удмуртии, Однако, нарушения не были устранены.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на Минприроды Удмуртии обязанности по изданию новой редакции Красной книги. Суд согласился с требованием, исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.

14:10, 05 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
28
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Красная книга