Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид

В Удмуртском аграрном университете открылась лаборатория для выращивания растений в пробирке

08:30, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртском аграрном университете открылась лаборатория для выращивания растений в пробирке
08:30, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ
Фото: пресс-служба УдГАУ
152
0

Плодовые растения можно будет получать в любое время года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе Удмуртского аграрного университета открылась лаборатория клонального микроразмножения растений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В лаборатории можно получать здоровые плодово-ягодные культуры в любое время года. Образцы выращивают в пробирке. Для этого можно использовать даже небольшой фрагмент растения, вплоть до двух клеток. В результате получается неограниченное количество копий исходного растения, тогда как при обычном размножении — всего несколько десятков.

Кроме того, растения получаются здоровыми и безвирусными.

«Если уж не на Марсе, то в Удмуртии точно будут цвести яблони, а также развиваться направления плодово-ягодных и декоративных растений. И наш университет сделает все возможное для этого», — сказал ректор университета Андрей Брацихин. 

08:30, 06 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГАУ