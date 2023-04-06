В Удмуртском аграрном университете открылась лаборатория для выращивания растений в пробирке

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на базе Удмуртского аграрного университета открылась лаборатория клонального микроразмножения растений. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В лаборатории можно получать здоровые плодово-ягодные культуры в любое время года. Образцы выращивают в пробирке. Для этого можно использовать даже небольшой фрагмент растения, вплоть до двух клеток. В результате получается неограниченное количество копий исходного растения, тогда как при обычном размножении — всего несколько десятков.

Кроме того, растения получаются здоровыми и безвирусными.

«Если уж не на Марсе, то в Удмуртии точно будут цвести яблони, а также развиваться направления плодово-ягодных и декоративных растений. И наш университет сделает все возможное для этого», — сказал ректор университета Андрей Брацихин.