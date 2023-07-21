В рамках научно-практической конференции УдГАУ представило более 170 сортов культур

Воткинск. Удмуртия. 20 июля в селе Июльское на опытных площадках УНПК «Агротехнопарк» Удмуртского государственного аграрного университета состоялась Национальная научно-практическая конференция «Теория и практика адаптивной селекции растений-2023».

Ежегодная встреча традиционно собрала на своих площадках ведущих селекционеров, экспертов, учёных, агрономов, руководителей, специалистов сельскохозяйственных организаций и компаний Удмуртии и России, а также студентов Агрономического факультета УдГАУ и профессорско-преподавательский состав вуза.

На конференцию, посвящённую 80-летию УдГАУ, собрались более 130 участников.

Торжественную часть открыл ректор университета Андрей Брацихин. После участников ждали научные доклады и практическая часть, где можно было познакомиться с результатами работы вуза в направлении селекции.

На пленарном заседании участники заслушали доклады по селекции и получению сортов полевых культур. Практическая часть прошла на опытном поле, где на демонстрационных участках было заложено свыше 170 сортов культур, предоставленных оригинаторами сортов. По словам экспертов, ряд из них можно смело вводить в производство. Специалисты оценили и потенциал данных культур, их применение взамен сортов и гибридов импортного производства.

Проректор по научной работе и стратегическому развитию УдГАУ Сергей Коконов отметил не только масштаб конференции, но и заинтересованность в ней производителей, занятых в АПК.

«Представлено более 170 сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и технических культур и 99% из них сорта отечественной селекции. Изменилась география приглашённых селекционеров, результатами селекционных достижений поделились основные поставщики семян высоких репродукций в регионе, — рассказал Сергей Иванович. — Также отмечу очень высокую заинтересованность сельскохозяйственных производителей со всех уголков Удмуртии и не только!», — добавил Сергей Коконов.

Конкурентоспособность представленных сортов отметил ректор УдГАУ. «В этом году конференция приобрела иную значимость не только для нас, но и для республики в целом. Год не простой, засушливый с заморозками — всё это отразилось на общем состоянии растениеводства в Удмуртии и России, — рассказал ректор УдГАУ Андрей Брацихин. — И сегодня возможность показать потенциал сортов отечественной селекции очень важно для наших хозяйств и предприятий. Для того, чтобы в следующем году, делая выбор, они делали его правильно, основываясь на результате этого года. Замечу, что из года в год увеличивается количество сортов, которые мы демонстрируем в рамках конференции. В этом году их больше 170, и только 5 из них, для сравнительной оценки, это зарубежные сорта. Это и есть наш ответ засухе и заморозкам на полях, как самый оптимальный способ продемонстрировать, что мы круче, лучше, и можем быть конкурентоспособны в непростых сегодняшних условиях!».

Фото предоставлены: пресс-служба УдГАУ