Итоги дня: провал на федеральной трассе в Удмуртии и поездка Александра Бречалова на СВО

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 27 марта, в Удмуртии зарегистрировано 105 случаев ковида.

Отцы и дети

Жителя Камбарки могут отправить на 2 года в колонию за две пощёчины своей дочери. Семилетняя девочка ослушалась отца, а он решил приложить руку.

Провал

На ремонт провала на федеральной трассе в Удмуртии понадобится три дня. Такой максимальный срок восстановительных работ озвучил премьер-министр республики.

… и дороги

Жители Удмуртии поделились видами дорог, по которым приходится объезжать провал на трассе. На территории Игринского района ввели режим повышенной готовности.

Лёд тронулся

Работы по подрыву льда на реке Чепца в Удмуртии перенесли на день раньше. Они прошли в понедельник, 27 марта.

Удмурт кыл

Ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки. Перед акцией все желающие могут пройти тест на знание жизни и творчества удмуртских поэтов.

«Мой вещмешок собран»

Глава Удмуртии доставил медицинскую «Буханку» на передовую СВО. Александр Бречалов вышел на связь через соцсети.

Удмурт кылбурчи

Сборник стихов «Ӝикъя PROMO» Богдана Анфиногенова вышел в свет в Удмуртии. Это уже второй сборник молодого поэта.

Мосты и дороги

Пешеходный мостик размыло в Можге на улице Интернациональной. Восстановить его по гарантии планируют к середине апреля.