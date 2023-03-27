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Итоги дня: провал на федеральной трассе в Удмуртии и поездка Александра Бречалова на СВО

18:10, 27 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Итоги дня: провал на федеральной трассе в Удмуртии и поездка Александра Бречалова на СВО
18:10, 27 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
225
0

А также размыв пешеходного моста в Можге.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 27 марта, в Удмуртии зарегистрировано 105 случаев ковида.

 

Отцы и дети

Жителя Камбарки могут отправить на 2 года в колонию за две пощёчины своей дочери. Семилетняя девочка ослушалась отца, а он решил приложить руку. 

 

Провал

На ремонт провала на федеральной трассе в Удмуртии понадобится три дня. Такой максимальный срок восстановительных работ озвучил премьер-министр республики.

 

… и дороги

Жители Удмуртии поделились видами дорог, по которым приходится объезжать провал на трассе. На территории Игринского района ввели режим повышенной готовности.

 

Лёд тронулся

Работы по подрыву льда на реке Чепца в Удмуртии перенесли на день раньше. Они прошли в понедельник, 27 марта.

 

Удмурт кыл

Ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки. Перед акцией все желающие могут пройти тест на знание жизни и творчества удмуртских поэтов.

 

«Мой вещмешок собран»

Глава Удмуртии доставил медицинскую «Буханку» на передовую СВО. Александр Бречалов вышел на связь через соцсети.

 

Удмурт кылбурчи

Сборник стихов «Ӝикъя PROMO» Богдана Анфиногенова вышел в свет в Удмуртии. Это уже второй сборник молодого поэта.

 

Мосты и дороги

Пешеходный мостик размыло в Можге на улице Интернациональной. Восстановить его по гарантии планируют к середине апреля.

18:10, 27 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня