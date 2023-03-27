Жителя Камбарки могут отправить на 2 года в колонию за две пощёчины своей дочери

Камбарка. Удмуртия. Жителя Камбарки осудили за нанесение побоев своей малолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба Камбарского районного суда.

Как установлено судом, ранее мужчина уже подвергался административным наказаниям за нанесение побоев. Теперь же, 18 марта 2022 года, он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. В это время на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей малолетней дочери 2015 года рождения из-за того, что та ослушалась его требования уйти с дивана, мужчина нанёс своей малолетней дочери «два удара ладонью правой руки по лицу, в результате чего последняя испытала физическую боль».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Суд постановил назначить наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 71 УК РФ к назначенному наказанию частично присоединено наказание по предыдущему приговору и окончательно назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

До вступления приговора в законную силу подписка о невыезде изменена на содержание под стражей. Нерадивый отец был взят под стражу в зале суда.