Ижевск. Удмуртия. В 2023 году ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии.

Мероприятие проведут 1 апреля в очном и заочном форматах. В этот раз глава Удмуртии Александр Бречалов приурочил акцию к Году молодёжи, а текст диктанта — к 125-летию со дня рождения удмуртских поэтов и общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки.

Написать диктант сможет каждый желающий на специальных площадках или прослушать его в теле- и радиоэфире в 13:00. Главным местом проведения диктанта будет Удмуртский государственный университет. Полный список площадок, задействованных в акции, опубликован на сайте Миннаца Удмуртии. От кураторов уже поступило более 100 заявок на площадки из Удмуртии, Татарстана, Башкортостан, Пермского края и Москвы.

В этом году текст для диктанта написала журналист и прозаик Мария Векшина. Отмечается, что он будет сложен своей пунктуацией.

«Написать текст для «Большого Удмуртского Диктанта» — задача очень ответственная и сложная для меня. Важность этого события отмечается и темой — юбилеи Кузебая Герда и Ашальчи Оки», — заявила Мария Векшина.

Перед написанием диктанта участники могут пройти тест из 30 вопросов, посвященных жизни и творчеству удмуртских поэтов. Таким образом себя проверили уже более 200 человек.