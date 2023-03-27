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Ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки

11:50, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки
11:50, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#акция\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#поэты
Фото: unsplash.com (Kenny Eliason)
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Перед акцией все желающие могут пройти тест на знание жизни и творчества удмуртских поэтов.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году ежегодный Большой Удмуртский Диктант посвятят Кузебаю Герду и Ашальчи Оки. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии. 

Мероприятие проведут 1 апреля в очном и заочном форматах. В этот раз глава Удмуртии Александр Бречалов приурочил акцию к Году молодёжи, а текст диктанта — к 125-летию со дня рождения удмуртских поэтов и общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки.

Написать диктант сможет каждый желающий на специальных площадках или прослушать его в теле- и радиоэфире в 13:00. Главным местом проведения диктанта будет Удмуртский государственный университет. Полный список площадок, задействованных в акции, опубликован на сайте Миннаца Удмуртии. От кураторов уже поступило более 100 заявок на площадки из Удмуртии, Татарстана, Башкортостан, Пермского края и Москвы.

В этом году текст для диктанта написала журналист и прозаик Мария Векшина. Отмечается, что он будет сложен своей пунктуацией.

«Написать текст для «Большого Удмуртского Диктанта» — задача очень ответственная и сложная для меня. Важность этого события отмечается и темой — юбилеи Кузебая Герда и Ашальчи Оки», — заявила Мария Векшина.

Перед написанием диктанта участники могут пройти тест из 30 вопросов, посвященных жизни и творчеству удмуртских поэтов. Таким образом себя проверили уже более 200 человек. 

11:50, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
60
0
#Удмуртия\n#акция\n#Бадӟым Удмурт Диктант\n#поэты