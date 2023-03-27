Сборник стихов «Ӝикъя PROMO» Богдана Анфиногенова вышел в свет в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вышел в свет сборник стихов «Ӝикъя PROMO» поэта Богдана Анфиногенова. Как он рассказал «Сусанину», это его второй сборник стихов; после выхода первого прошло уже более восьми лет («Айшет будущего», 2014).

«В новой книге собраны мои стихи с 2015 по 2021 год на удмуртском и русском языках, которые были выложены «ВКонтакте». Некоторые печатались в журналах и альманахах региональной поэзии. Издание миниатюрное и полностью цветное, над иллюстрациями и вёрсткой работала дизайнер Марина Степанова. Собственно, она и предложила мне сделать книгу в 2021 году. Я ей показал референс, какой она должна быть по формату. В итоге мы целых два года подбирали подходящие фотографии для сборника. Потом я запустил краудфандинг в ВК на свой странице и около половины суммы удалось собрать. Тираж составил 100 экземпляров», — рассказал поэт.

Он пояснил, что название сборника совпадает с одноимённым стихотворением. Это отсылка к неформальному творческому объединению «Чудья Промо», которое было основано художником Чудья Жени и существовало в 2013-14 годах. Ӝикъя — название удмуртского воршуда, к которому также себя причисляет и сам Богдан Анфиногенов.

«Ну и мне в целом нравится это слово, оно происходит от названия птицы-сойки "Ӝакы". На обложке изображён как раз древний знак-пус "Ӝакы", который вполне можно соотнести и с самим воршудом», — резюмировал поэт в беседе с «Сусаниным».

Поэтесса и журналист, главный редактор удмуртско-язычного журнала «Кенеш», автор ТГ-канала «О чём поёт вотячка» Анастасия Шумилова рассказала «Сусанин», что, по её мнению, Богдан Анфиногенов очень точно передаёт мироощущение молодых удмуртов, интересующихся традиционной культурой своего народа.

«Но наше поколение эту культуру уже не впитывает, что называется, с молоком матери, это больше не естественная среда обитания, не часть быта. С этой культурой мы заново знакомимся, мы изучаем её по книжкам в надежде, что она поможет нам понять себя. Например, когда я читаю стихотворение «Ӝикъя Promo», вспоминаются фотографии из книги «Удмуртское народное искусство» (1988). В этом же тексте есть такие строки: «Я знаю, я вроде бы чувствую…» Мне кажется, это очень точная формулировка: мы что-то знаем, мы вроде бы чувствуем, но понимаем, что это уже уходит. И культура, и язык. И Богдан Анфиногенов своей поэзией пытается зафиксировать в памяти уходящую культуру», — поделилась с «Сусаниным» Анастасия Шумилова.