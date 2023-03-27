Глава Удмуртии доставил медицинскую «Буханку» на передовую СВО

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов передал жителям республики привет из зоны спецоперации. Видео-сообщение он разместил на своих страницах в соцсетях. На видео руководитель региона в пять утра по местному времени сидит за рулём «Буханки» (УАЗ), находясь, по его словам, в 10 километрах от «передка».

«Наконец, у меня появилась связь и возможность рассказать, как дела у наших мужчин в зоне СВО. Медпункт на колёсах, который мы вместе с вами и предпринимателями оборудовали через фонд «Сообщество» для наших бойцов, передал солдатам», — отметил Бречалов.

Он рассказал, что машину укомплектовали дефибриллятором, аппаратами для вентиляции лёгких, электрокардиографом, реанимационным набором, кислородным ингалятором, носилками, перевязочными материалами. Кроме того, загрузили полным набором медикаментов.

Александр Бречалов отметил, что автомобиль новый, на полном приводе: «То, что нужно в боевых условиях. Пусть будет нашим парням хорошим помощником».