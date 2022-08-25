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Жителя Глазова обвиняют в разбойном нападении на детей

13:30, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Жителя Глазова обвиняют в разбойном нападении на детей
13:30, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#подростки\n#дети\n#разбой\n#нападение\n#угрозы\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com
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Одному из ребят он угрожал отверткой.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 18-летнего местного жителя обвиняют в разбое. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СКР по Удмуртской Республике. 

Утром 5 августа обвиняемый в пьяном состоянии находился на улице Советской. Злоумышленник напал с отверткой на 16-летнего подростка и стал требовать отдать деньги, которых у ребенка не оказалось. 

После этого молодой человек пошел в квартиру знакомого, в которой компания распивала алкоголь. Выпив вместе с ними, он ушел, прихватив нож, и на улице Школьной напал на двух подростков 13 и 15 лет. Угрожая, злоумышленник забрал у детей велосипед и мобильный телефон, а вернувшись квартиру открыто похитил телевизор и сдал его в ломбард.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой»). Обвиняемого удалось задержать и заключить под стражу. Все похищенное имущество изъяли.

13:30, 25 августа, 2022
Екатерина Сентемова
56
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#подростки\n#дети\n#разбой\n#нападение\n#угрозы\n#уголовное дело