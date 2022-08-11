В Воткинском и Игринском районах Удмуртии приняли две отремонтированные дороги

Ижевск. Удмуртия. В Воткинском и Игринском районах Удмуртии приняли две дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики в четверг, 11 августа. Приёмочные комиссии проверили два дорожных объекта.

В Воткинском районе — участок улицы Центральная в деревне Верхняя Талица и в Игринском районе, в посёлке Игра — участок улицы Льва Толстого.

В Воткинском районе на отремонтированном участке уложили два слоя асфальтобетона, изготовленного по новым ГОСТам, отсыпали и укрепили обочины, установили необходимые дорожные знаки. Помимо обновления дорожного полотна, на объекте выполнили строительство нового тротуара.

«Работа сделана качественно. Всё, что прописывал заказчик в техническом задании, выполнено. Материалы и керны прошли проверку в лабораториях. В настоящее время жители отказались от устройства на новой дороге искусственных неровностей. Но району мы поручили следить за ситуацией и, в случае необходимости, иметь в виду данный вид работ в этом населённом пункте», — отметил член штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин.

В Игре дорожникам пришлось также поработать и помощниками пожарных. В июне здесь загорелся дом, в котором жили четыре семьи, в том числе ребёнок. До прибытия пожарных расчетов дорожники помогали погорельцам выйти из горящего строения, начинали тушить пламя.

Сейчас дорожные работы уже завершены. Здесь уложили два слоя нового асфальтобетона и с нуля обустроили пешеходную дорожку.

«Объект небольшой по протяженности, но оказался очень сложным в плане работ. Поскольку здесь болотистая местность, слабые пучинистые грунты пришлось убирать, стабилизировать. Выполнили дренажные работы, выровняли основание дороги, уложили щебень и заасфальтировали. Чтобы грунт вдоль тротуара не размывало, положили вдоль обочины объемную георешётку», — рассказал главный инженер ООО «РИОЛ» Алексей Краснопёров.

В ходе ремонта дорожный объект в Игре находился под постоянным контролем проверяющих ФАУ «РОСДОРНИИ». Все материалы и керны регулярно проверялись в специализированной лаборатории дорожной организации.

«На объекте выявлялись недочёты. К примеру, по нижнему слою покрытия здесь фрезеровалось три участка, потому что асфальтобетон не прошёл по качеству. После этого нижний слой был уложен вновь, снова взяты пробы, которые на этот раз показали полное соответствие нормативам. Только после этого был уложен верхний слой асфальтобетона. Его качество также было нами проверено. Претензий нет», — заключил начальник отдела строительного контроля ФАУ «РОСДОРНИИ» Андрей Ищук.

В итоге дорожные объекты в Игринском и Воткинском районах Удмуртии приняли в эксплуатацию. Отметим, что на сегодняшний день по нацпроекту сданы 14 дорожных объектов общей протяжённостью 19,129 км. Работы ведутся ещё на 52 дорогах Удмуртии.