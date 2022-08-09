В Удмуртии начался капитальный ремонт трех плотин

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 5 августа стартовал капитальный ремонт трех плотин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Работы ведутся за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов в рамках госпрограммы «Окружающая среда и природные ресурсы».

Капитально будут отремонтированы плотины на реке Седмурча в селе Брызгалово Вавожского района, на реке Сюгаилка в селе Большая Пудга Можгинского района и на реке Сюмсинка в селе Сюмси Сюмсинского района.

Строители досыпят на плотинах грунт, полностью обновят водопропускную систему, заменят затворы с подъемным механизмом и отремонтируют конструкцию ледозащитного сооружения.

«Техническое состояние гидротехнических сооружений — это вопрос безопасности наших граждан и защиты социальных и инфраструктурных объектов от подтопления. Поэтому мы уделяем ему большое внимание», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

Напомним, что в июле подрядчики начали ремонтировать гидроузел на реке «Пироговка» в Завьяловском районе. Рабочие уже спустили воду и проводят демонтажные работы.

Капремонт всех четырех сооружений планируется завершить в 2024 году.