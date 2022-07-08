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На реке Пироговка в Удмуртии начали ремонтировать гидроузел

11:00, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
На реке Пироговка в Удмуртии начали ремонтировать гидроузел
11:00, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Завьялово\n#Пирогово\n#река\n#капремонт
Фото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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Гидротехническое сооружение капитально не ремонтировали более 40 лет.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на реке Пироговка начался ремонт гидроузла. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Гидротехническое сооружение площадью 70 га работает без какого-либо капитального ремонта с 1980 года, поэтому сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

На месте уже начались подготовительные работы, в водохранилище спускают воду. 

За время ремонта рабочие добавят на плотине грунт, расчистят откосы от древесно-кустарниковой растительности, отремонтируют разрушенные участки верхового откоса и восстановят низовой откос. На водосбросном сооружении восстановят бетонные конструкции водосливной части, устои и днища быстротока и водобойного колодца, укрепят рисбермы. 

У металлических конструкций строители восстановят затворы, сетки сороудерживающих решеток. Также специалисты обновят ледозащитное сооружение плотины пруда.

Гидроузел будет иметь нормальный уровень безопасности, а также защитит расположенные в нижнем бьефе гидроузла объекты от затопления. 

Ремонтные работы гидротехнического сооружения включены в план мероприятий госпрограммы Удмуртии «Окружающая среда и природные ресурсы». 

11:00, 08 июля, 2022
Екатерина Сентемова
155
0
#Завьялово\n#Пирогово\n#река\n#капремонт