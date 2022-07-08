На реке Пироговка в Удмуртии начали ремонтировать гидроузел

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе на реке Пироговка начался ремонт гидроузла. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Гидротехническое сооружение площадью 70 га работает без какого-либо капитального ремонта с 1980 года, поэтому сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

На месте уже начались подготовительные работы, в водохранилище спускают воду.

За время ремонта рабочие добавят на плотине грунт, расчистят откосы от древесно-кустарниковой растительности, отремонтируют разрушенные участки верхового откоса и восстановят низовой откос. На водосбросном сооружении восстановят бетонные конструкции водосливной части, устои и днища быстротока и водобойного колодца, укрепят рисбермы.

У металлических конструкций строители восстановят затворы, сетки сороудерживающих решеток. Также специалисты обновят ледозащитное сооружение плотины пруда.

Гидроузел будет иметь нормальный уровень безопасности, а также защитит расположенные в нижнем бьефе гидроузла объекты от затопления.

Ремонтные работы гидротехнического сооружения включены в план мероприятий госпрограммы Удмуртии «Окружающая среда и природные ресурсы».