Житель Сюмсинского района проведет 4 года в колонии за незаконную рубку деревьев

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе осудили местного жителя, незаконно срубившего деревья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В декабре 2021 года 48-летний житель деревни Сюмсиил вырубил 60 кубометров хвойных деревьев в Сюмсинском участковом лесничестве. Таким образом он причинил лесному фонду ущерб на сумму около 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина возместил причиненный ущерб.