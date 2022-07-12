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Житель Сюмсинского района проведет 4 года в колонии за незаконную рубку деревьев

09:40, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Житель Сюмсинского района проведет 4 года в колонии за незаконную рубку деревьев
09:40, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Сюмси\n#Удмуртия\n#деревья\n#ущерб\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
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Ущерб составил около 5 млн рублей.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе осудили местного жителя, незаконно срубившего деревья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

В декабре 2021 года 48-летний житель деревни Сюмсиил вырубил 60 кубометров хвойных деревьев в Сюмсинском участковом лесничестве. Таким образом он причинил лесному фонду ущерб на сумму около 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина возместил причиненный ущерб. 

09:40, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
9
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#деревья\n#ущерб\n#уголовное дело