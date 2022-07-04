Бывший замначальника УФСИН по Удмуртии возглавил аналогичное ведомство в Пензе

Пенза. Пензенская область. Бывший первый замначальника УФСИН по Удмуртии Игорь Киреев возглавил ведомство в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

Спикер областного парламента Валерий Лидин представил начальника УФСИН России по Пензенской области Игоря Киреева в понедельник, 4 июля 2022 года.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил, что Игорю Кирееву как можно быстрее необходимо войти в курс дела, изучить положение дел в ведомстве, обеспечить качественное выполнение поставленных задач и контроль работы учреждений системы исполнения наказаний.

Отметим, что полковник внутренней службы Игорь Иванович Киреев родился в Ижевске. Работал на разных постах в системе МВД и ФСИН. С июня 2019 года занимал должность первого заместителя начальника УФСИН России по Удмуртии.

«Обстановка складывается в учреждениях таким образом, что есть позитивные направления, хорошие результаты — их нужно укреплять, развивать. Есть те направления, к которым необходимо дополнительное внимание, а ряд из них требует особого внимания. Прежде всего, это необходимость обеспечения, надежной изоляции и безопасности лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Это общая задача, одна из главных для системы в целом», – подчеркнул Аркадий Гостев.

Директор ФСИН РФ напомнил о поручении президента России, о необходимости создания возможностей для привлечения осуждённых к принудительным работам. В Пензенской области сейчас осужденные трудятся на комбинате железобетонных изделий и предприятии «Пензавтодор».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил готовность оказывать содействие в решении вопросов по трудоустройству лиц, отбывающих наказание, в том числе с помощью размещения муниципальных заказов на предприятиях ФСИН.