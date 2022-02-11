В Удмуртии отремонтируют подъездные пути к 44 детским учреждениям

Ижевск. Удмуртия. Почти полсотни километров дорог, ведущих к школам и детским садам, отремонтируют в Удмуртии в 2022 году. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и объявленного в Удмуртии Года образования, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«В прошлом году мы отремонтировали 37 км к образовательным учреждениям, школьных маршрутов. В Год образования у нас заявлено 52 таких объекта протяженностью почти 49 км», – сообщил председатель республиканского кабмина Ярослав Семенов.

В 2022 году отремонтируют подъездные пути к 44 школам и детским садам, а также на 21 дороге, по которым постоянно курсируют школьные автобусы.

Так, в Завьяловском районе будет продолжен ремонт дороги, ведущей к Подшиваловской средней школе от трассы Ижевск-Ува. В прошлом сезоне строители заменили более 1,5 км полотна, протяженность ремонтируемого в этом году участка составит 824 м.

Помимо приведения в нормативное состояние асфальтового полотна, вблизи образовательных учреждений планируется обустройство пешеходных переходов, барьерных ограждений, дорожных знаков и ограничителей скорости в виде искусственных неровностей.