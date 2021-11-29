До -10 градусов похолодает в Удмуртии в ближайшие дни

В регион придут дожди и снег.

Ижевск. Удмуртия. Конец ноября и начало декабря в Удмуртии начнутся с потепления. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

На территорию Удмуртии с юга Европы поступает тёплый и влажный воздух, из-за чего 30 ноября и 1 декабря в течение дня температура воздуха составит -3…+2 градуса Цельсия с ночными туманами.

Последний день ноября ознаменуется мокрым снегом и дождём. Ожидается, что выпадет до 30-35% месячной нормы осадков. Также в республике может проявиться и ледяной дождь, что приведёт к образованию гололёда. Имеющаяся сейчас гололедица усилится. Днём 30 ноября усилится ветер — порывы будут достигать 15-18 м/с.

Мокрый снег и дождь продолжатся и 1 декабря, однако их интенсивность снизится.

2 декабря южный циклон принесёт в республику снег. Температура начнёт понижаться: утром 0…-5 градусов, вечером -5…-7 градусов.



3 декабря похолодает до -5…-10 градусов ночью и до -1…-6 днём. До конца недели на дорогах Удмуртии сохранится гололедица. В выходные вновь выпадет снег и усилится ветер.

Напомним, ранее глава Ижевска поручил перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада.