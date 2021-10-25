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В Ижевске к весне закончат отливку новой ограды для сквера у Нацбиблиотеки

13:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске к весне закончат отливку новой ограды для сквера у Нацбиблиотеки
13:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
727
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство
Фото: ИА «Сусанин»
727
0

Старую снесли в июле текущего года.

Ижевск. Удмуртия. Работники завода «Ижсталь» отлили пробную партию ограждений для сквера у Нацбиблиотеки в Ижевске. Об этом сообщил глава удмуртской столицы Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, образец был отлит по просьбе города. Установлена договорённость, что работы завершат к весне. После этого будет начат монтаж ограды.

Напомним, ограждение в сквере у Национальной библиотеки Удмуртии снесли в июле текущего года во время благоустройства территории. В городской администрации рассказали, что остатки переправят, а после из них сделают новую ограду.

13:10, 25 октября, 2021
Андрей Бирюков
727
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#благоустройство
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