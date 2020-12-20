Названия пяти удмуртских деревень стали одними из самых странных в России

Список из населённых пунктов с необычными наименованиями составил Росреестр.

Ижевск. Удмуртия. Пять деревень в Удмуртии вошли в список населённых пунктов России с самыми странными названиями. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Список был составлен при внесении информации о границах населённых пунктов в ЕГРН.

Своими названиями отличились удмуртские деревни Самолёт, Ямайкино, Благодать, Круглый ключ и Новая Бондюга.

Реестр недвижимости также пополнили такие интересные названия, как посёлок Перебор под Екатеринбургом, Новый Карапуз в Новосибирской области, деревни Ягодная и Париж под Челябинском. Деревни Желудово и Слонятино в Ярославской области.