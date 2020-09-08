Удмуртия заняла 12 место в национальном экологическом рейтинге

Тройку лидеров составили Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 12 строчку в «Национальном экологическом рейтинге регионов России». Его составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Показатели публикуют 4 раза в год. По итогам лета 2020 года Удмуртская Республика оказалась на 12 месте, тогда как по итогам зимы 2019-2020 годов регион находился на 17 месте.

Тройку лидеров лета 2020 года составили Тамбовская и Белгородская области, а также Республика Алтай. Регионами с самой проблемной экологией специалисты назвали Челябинскую, Омскую и Иркутскую области.

Отметим, что рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах на отчетный период. При расчетах учитываются оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, а также обращения жителей и ответы контролирующих органов, мониторинг сообщений в СМИ, информация от волонтеров и властей. Берутся во внимание и данные о проведенных мероприятиях, экспедициях от общественных организаций и инициативных групп граждан.

