  • $ 62.25 ↓
  • € 69 ↓

В середине недели в Удмуртии похолодает, а к выходным вновь потеплеет

15:33, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
В середине недели в Удмуртии похолодает, а к выходным вновь потеплеет
15:33, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
130
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#потепление
Фото: pixabay.com
130
0

Сохраняется вероятность ледяного дождя и гололёда.

Ижевск. Удмуртия. Температурный фон недели в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Напомним, вероятность ледяного дождя и гололёда сохранится ближайшей ночью, особенно в северных и центральных районах Удмуртии.

В среду, 25 декабря, днём температура воздуха в республике составит от 0 до -5 градусов Цельсия. Пройдёт небольшой мокрый снег, а ветер ослабнет. В ночь на четверг, 26 декабря, в южных и центральных районах Удмуртии температура воздуха опустится и составит от -12 до -17 градусов. В северных районах температура воздуха будет выше — от -9 до -11 градусов. Ещё одна холодная ночь ожидается с четверга на пятницу. Тогда столбики термометров опустятся по республике от -11 до -16 градусов.

В выходные, 28 и 29 декабря, температурный фон вновь вырастет: в ночное время прогнозируется от -6 до -11, днём от -2 до -7 градусов Цельсия.

15:33, 24 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
130
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#потепление

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
4302

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

3981
13:20, 18 декабря, 2019

Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

3803
16:15, 17 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3257
12:33, 19 декабря, 2019

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3099
10:30, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
1825

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1268
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1209
10:01, 20 декабря, 2019

Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

1177
17:11, 17 декабря, 2019

Васильева попросила учителей не задавать школьникам домашних заданий на каникулы

1145
16:12, 17 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1269

Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

1168
17:59, 18 декабря, 2019

Группа Queen опубликовала клип на собственную песню 35-летней давности

1065
18:29, 18 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1052
16:42, 20 декабря, 2019

The Economist объявил Узбекистан страной года

1026
12:22, 19 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019