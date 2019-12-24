В середине недели в Удмуртии похолодает, а к выходным вновь потеплеет

Сохраняется вероятность ледяного дождя и гололёда.

Ижевск. Удмуртия. Температурный фон недели в Удмуртии будет выше климатических норм. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Напомним, вероятность ледяного дождя и гололёда сохранится ближайшей ночью, особенно в северных и центральных районах Удмуртии.

В среду, 25 декабря, днём температура воздуха в республике составит от 0 до -5 градусов Цельсия. Пройдёт небольшой мокрый снег, а ветер ослабнет. В ночь на четверг, 26 декабря, в южных и центральных районах Удмуртии температура воздуха опустится и составит от -12 до -17 градусов. В северных районах температура воздуха будет выше — от -9 до -11 градусов. Ещё одна холодная ночь ожидается с четверга на пятницу. Тогда столбики термометров опустятся по республике от -11 до -16 градусов.

В выходные, 28 и 29 декабря, температурный фон вновь вырастет: в ночное время прогнозируется от -6 до -11, днём от -2 до -7 градусов Цельсия.