В Удмуртию вновь вернётся ледяной дождь

Гололёд и ледяной дождь сохранится до 25 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 24 и 25 декабря ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

Днём с сохранением ночью 25 декабря местами по Удмуртии пройдёт ледяной дождь. Особую осторожность автомобилистам необходимо соблюдать с 19:00 24 декабря до 19:00 25 декабря из-за гололёда на дорогах.

МЧС по республике рекомендует воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Напомним, что ледяной дождь шёл в Удмуртии 23 декабря.