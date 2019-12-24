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В Удмуртию вновь вернётся ледяной дождь

14:10, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
В Удмуртию вновь вернётся ледяной дождь
14:10, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
72
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#погода\n#Удмуртия\n#ледяной дождь
Фото: twitter.com
72
0

Гололёд и ледяной дождь сохранится до 25 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 24 и 25 декабря ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

Днём с сохранением ночью 25 декабря местами по Удмуртии пройдёт ледяной дождь. Особую осторожность автомобилистам необходимо соблюдать с 19:00 24 декабря до 19:00 25 декабря из-за гололёда на дорогах.

МЧС по республике рекомендует воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Напомним, что ледяной дождь шёл в Удмуртии 23 декабря.

14:10, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
72
0
#погода\n#Удмуртия\n#ледяной дождь

 

 

 


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