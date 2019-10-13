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Газопровод протяжённостью 75 км появится в Каракулинском районе Удмуртии

10:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Газопровод протяжённостью 75 км появится в Каракулинском районе Удмуртии
10:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Газпром\n#газ\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#Александр Бречалов
Фото: Гульназ Гырдымова
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Возможность подключения получат почти 1500 селян.

Ижевск. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии проложат газопровод протяжённостью 75 км. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Некоторые изменения не видны невооруженным взглядом, но влияют на качество жизни людей. Газопровод с.Каракулино-с.Вятское-д.Боярка-с.Галаново как раз тот случай. Для сельских жителей газ — это то, что заметно облегчает жизнь», — написал глава региона.

Возможность подключения получат почти 1500 селян и девять объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и фельдшерско-акушерский пункт. Инвестиции в проект составили порядка 300 млн рублей со стороны «Газпрома» и ещё 70 млн добавил бюджет республики.

10:35, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
84
0
#Газпром\n#газ\n#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#Александр Бречалов

 

 

 


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